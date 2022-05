Ciclismo

Trentin: "La mia UAE ha il dente avvelenato per Almeida, spero in Gaviria"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Matteo Trentin prima del via della 18esima tappa, che parte dalla sua Borgo Valsugana. Il corridore della UAE Emirates non è in corsa, ma non poteva mancare ai nastri di partenza e dice la sua sulla squadra, appena colpita dalla positività al Covid-19 di Joao Almeida e sulle speranze di vedere trionfare Fernando Gaviria.

00:01:33, un' ora fa