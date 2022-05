Ciclismo

Ultima in Ungheria, prima volata: vince Cavendish, gli highlights della terza tappa

GIRO D'ITALIA - Terza e ultima tappa in Ungheria per la corsa rosa numero 105, prima del giorno di riposo e del rientro in Italia. Un'occasione per i velocisti e dopo la fuga che ha come protagonisti Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Filippo Tagliani e Mattia Bais (Drone Hopper-Androni) si arriva allo sprint. Vince Mark Cavendish con un'azione regale, battuti Arnaud Demare e Fernando Gaviria.

00:04:05, un' ora fa