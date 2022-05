Ciclismo

van Der Poel: "Che fatica! Eravamo al limite. Ora voglio tenere la rosa"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Mathieu van der Poel al termine della prima tappa della corsa, dove ha vinto e si è preso di conseguenza anche la maglia rosa. Non è stato facile per lui, che ha confessato di aver fatto molta fatica per centrare il successo.

00:01:22, 30 minuti fa