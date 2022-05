Ciclismo

van der Poel, che rischio! Slitta in curva, ma resta in piedi per miracolo

GIRO D'ITALIA - Mathieu van der Poel è sempre a tutta e mentre è in fuga e percorre la discesa dopo il Valico del Vetriolo rischia grossissimo: slitta in curva e perde il controllo della bicicletta, ma riesce a salvarsi e a rimanere in piedi.

00:01:08, un' ora fa