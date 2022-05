Ciclismo

van der Poel scatenato, ma vince Buitrago e Carapaz resta in rosa: gli highlights della 17esima tappa

GIRO D'ITALIA - Nella 17esima tappa se ne va la solita fuga, con tanti nomi di rilievo. Nel finale è Mathieu van der Poel a provarci in solitaria, ma viene ripreso da Leemreize e Buitrago e quest'ultimo va a vincere tutto solo. Mentre si ritira Simon Yates, nel gruppo dei big i migliori sono ancora Carapaz, Hindley e Landa, con l'ecuadoriano che resta in maglia rosa. Nibali sempre 5° in classifica

00:03:52, un' ora fa