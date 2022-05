Ciclismo

Vegni: "Girmay? Perdiamo grande protagonista, spero torni presto in bici"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Mauro Vegni prima del via dell'undicesima tappa, dove il direttore del Giro ha detto la sua sulla vittoria e sul ritiro di Biniam Girmay. Una grande storia e una perdita dolorosa e beffarda, per un corridore che sta scrivendo pagine memorabili per il movimento del suo Paese e del suo continente e che molte altre potrà scriverne in un futuro roseo davanti a sè.

00:02:42, un minuto fa