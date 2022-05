Ciclismo

Vegni: "Nibali corridore assoluto, dal 2010 è stato il personaggio del ciclismo"

GIRO D'ITALIA - Vincenzo Nibali ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo professionistico e non poteva mancare il commento del direttore della corsa rosa Mauro Vegni, che ha sottolineato quanto lo Squalo sia stato un simbolo non solo per il ciclismo italiano dal 2010 in avanti.

