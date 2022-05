Ciclismo

Vendrame: "Ci si gioca la maglia rosa, noi ci proviamo"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Andrea Vendrame prima del via della tappa inaugurale. Il corridore della Ag2R-Citroen, vincitore di una frazione nel 2021, conferma che la sua condizione è in crescita e non esclude di essere della partita nell'interessante finale di Visegrad.

00:01:33, un' ora fa