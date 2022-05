L’impresa alle Tre Cime di Lavaredo nel 2013 che regalò il primo trionfo al Giro, l’apoteosi al Tour de France vinto piegando le reni ad Alberto Contador, l’acuto alla Milano Sanremo vinto con la progressione sul Poggio, la vittoria della Vuelta che completò un tris di successi nei Grandi Giri riuscito solo a sette monumenti assoluti del ciclismo.

Oggi che Vincenzo Nibali, nella sua Messina , annuncia ufficialmente il ritiro a fine stagione : gli appassionati di ciclismo italiani e tanti colleghi, riservano al 37enne fuoriclasse siciliano il proprio ringraziamento e il doveroso tributo. D’altronde lo Squalo dello Stretto, in 17 anni da professionista ha saputo essere il faro del ciclismo italiano riuscendo in imprese riuscite solo a leggende autentiche del pedale.

Mostri sacri come Hinault, Merckx, Gimondi, Pantani, Antequil, Contador e Froome, fuoriclasse al pari del sempre umile Vincenzo a cui in queste ore sta arrivando l’affetto e la riconoscenza di tantissimi corridori, appassionati e gente comune che in questi anni si è esaltata guardando le sue gesta. Ecco qui una rassegna di ringraziamenti e celebrazioni.

