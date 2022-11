La notizia era nell'aria da quando è stato svelato il percorso , ma ora arriva la conferma ufficiale:disputerà il prossimo, in programma dal 6 al 28 maggio 2023. È stato lo stesso corridore belga a darne l'annuncio tramite un video postato sui social. Per lui, sarà la seconda presenza alla corsa rosa (la prima nel 2021, quando si ritirò), dove. Reduce da una stagione fenomenale, il 22enne della Quick-Step mette nel mirino già la prima maglia rosa, che verrà assegnata dopo una crono individuale di 18 km da Fossacesia Marina ad Ortona.

Oltre a quella d'esordio, ci saranno altre due prove contro il tempo dove il classe 2000 potrà fare la differenza, anche se in questi mesi ha dimostrato di poter primeggiare quasi su ogni terreno. "Sono in Italia in questo momento e sto facendo le ricognizioni – spiega Remco –Spero di vedervi presto qui in Italia e che siate al mio fianco e del team perché vogliamo fare bene e non vediamo l’ora di esserci". Evenepoel proverà a diventare il primo corridore a vincere il Giro d'Italia da campione del mondo in carica(1983).