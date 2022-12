Thibaut Pinot. Il capitano della Groupama – FDJ è tornato quest’anno alla vittoria dopo un paio di stagioni da dimenticare ed in Italia vanta il successo più bello della carriera al Giro di Lombardia. Va a mano a mano ad arricchirsi il roster di presenti al prossimo Giro d’Italia . L’edizione 2023 della Corsa Rosa sarà incentrata ovviamente sul campione del mondo Remco Evenepoel , ma non mancheranno altre stelle al via dall’Abruzzo.Oggi ha annunciato infatti la sua partecipazione. Il capitano dellaè tornato quest’anno alla vittoria dopo un paio di stagioni da dimenticare ed in Italia vanta il successo più bello della carriera al Giro di Lombardia.

Le sue parole: “Sono molto felice di tornare sulle strade del Giro il prossimo mese di maggio. Cinque anni dopo la mia ultima partecipazione e il ritiro, mi devo prendere la rivincita su questa mitica corsa. Il Giro sarà l’obiettivo principale della mia stagione e ci vado con un obiettivo molto chiaro: vincere in montagna sfidando i migliori in un confronto diretto. Nel complesso, quello che ci attende è un percorso con molta montagna, come negli anni precedenti. Questo Giro sarà probabilmente il GT più impegnativo quest’anno, quindi quello che mi si adatta maggiormente. Da ora comincia il conto alla rovescia e abbiamo già iniziato la preparazione per ottenere il miglior risultato possibile”.

