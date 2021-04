Il Wolfpack ringhia forte e chiaro anche nei Paesi Baschi! Nella quinta tappa della corsa spagnola, la fuga va in porto e premia il meraviglioso duo di giornata della Deceuninck-Quick Step: Mikkel Honorè e Josef Cerny. I compagni di squadra resistono al ritorno del gruppo, staccano i compagni di avventura negli ultimi chilometri e tagliano il traguardo in parata, con il danese che passa per primo. Un'altra prova perfetta per lo squadrone belga, che confeziona in grande stile la 15esima vittoria stagionale. Nessuno come loro, ma non è una novità. Terzo posto per un altro attaccante, Julien Bernard, mentre il plotone arriva a 28 secondi in una frazione senza colpi di scena per i big.

La cronaca

Brandon McNulty a Hondarribia, la corsa riparte con una tappa che dovrebbe far rifiatare gli uomini di classifica in vista del gran finale di sabato. Il condizionale è d’obbligo, non per i tre comodi Gpm seminati lungo il percorso, ma per l’insidia vento che soffia sulla costa basca e che potrebbe tendere pericolosi tranelli ai più distratti. Si parte di nuovo a tutta e il primo highlight è una caduta che coinvolge anche Mattia Cattaneo, per fortuna senza conseguenze. Poco dopo, se ne va la fuga di giornata: ci sono Julien Bernard (Trek-Segafredo), Ide Schelling (BORA Hansgrohe), Mikkel Honorè e Josef Cerny (Deceuninck-Quick Step) Andrey Amador (Ineos) e Andreas Leknessund (DSM). Dopo il fotofinish di Izagirre e la “lesa maestà” dia Hondarribia, la corsa riparte con una tappa che dovrebbe far rifiatare gli uomini di classifica in vista del gran finale di sabato. Il condizionale è d’obbligo, non per i tre comodi Gpm seminati lungo il percorso, ma per l’insidia vento che soffia sulla costa basca e che potrebbe tendere pericolosi tranelli ai più distratti. Si parte di nuovo a tutta e il primo highlight è una caduta che coinvolge anche Mattia Cattaneo, per fortuna senza conseguenze. Poco dopo, se ne va la fuga di giornata: ci sono(Trek-Segafredo),(BORA Hansgrohe),(Deceuninck-Quick Step)(Ineos) e(DSM).

Education First e Astana guidano l’inseguimento a un attacco che non va mai oltre i due minuti e mezzo di margine. Sull’ultima salita non succede nulla, ma nella discesa successiva la corsa si accende. Merito della coppia basca della Astana Omar Fraile-Alex Aramburu, che fuoriescono dal gruppo sfruttando pendenze note. Davanti restano in tre: Honorè, Cerny e Bernard.

