Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Ecco lo scatto decisivo di Aranburu: non lo riprende più nessuno

GIRO DEI PAESI BASCHI - Tra uno scatto e l'altro dei big, ecco che parte a sopresa Aranburu che se ne va via ai -10,3 km dal traguardo. Tutti si aspettavano il basco allo sprint finale, in caso si fosse arrivati in volata alla rampa di Sestao, ma il corridore dell'Astana ha stupito tutti e ha giocato d'anticipo.

00:00:53, 26 minutes ago