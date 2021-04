Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Pogacar s'arrabbia col gruppo: "mi date un cambio o no?". Ecco il video

GIRO DEI PAESI BASCHI - C'è da andare a prendere Roglic e Pogacar ce la mette tutta. Ma da solo non riesce a rimontare sul connazionale. In un tratto di strada, ormai all'inseguimento da tanti km, il corridore dell'UAE Emirates chiede collaborazione, ma nessuno è in grado di dargli una mano.

