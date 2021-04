Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Roglic come non l'avete mai visto: pugnetto d'intesa con Gaudu

GIRO DEI PAESI BASCHI - Roglic ha cambiato atteggiamento in corsa? Scatti in discesa, scatti in salita e poi lascia anche la vittoria a Gaudu, esultando come un pazzo per il 2° posto e, soprattutto, per la vittoria della classifica generale. Entrato nell'ultimo km, un cenno d'intesa con Gaudu dicendogli in pratica che la vittoria sarebbe stata sua.

