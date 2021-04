tra poco il report completo...

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz Roglic 8h07'48'' 2. Tadej Pogacar +20'' 3. Brandon McNulty +30'' 4. Adam Yates +39'' 5. Alejandro Valverde +50'' 6. Jonas Vingegaard +54'' 7. Mikel Landa +1'00'' 8. Pello Bilbao +1'08'' 9. Mauri Vansevenant +1'09'' 10. Maximilian Schachmann +1'09''

Vince Pogacar su Roglic: rivivi il fantastico duello

7 in fuga: c'è anche Honoré

Il finale di tappa è tutto per scalatori, ma non manca la solita fuga di giornata con qualche volto noto all'attacco: ci sono Honoré (Deceuninck Quick Step), Adrià (Kern Pharma), Gall (Team DSM), Warbasse (AG2R Citroën), Lazkano (Caja Rural), Dani Navarro (Burgos-BH) e Gotzon Martín (Euskaltel-Euskadi) che accumulano anche 7 minuti di vantaggio. C'è ovviamente la Jumbo a dettare il ritmo in gruppo, ma subito dietro il blocco della Israel per Michael Woods.

La Israel di Woods controlla

Qualche problema per Adam Yates - e tutta la Ineos Grenadiers - che resta attardato ai -36 km, ma il gruppo con livrea nera riesce a rientrare nel giro di qualche km. Il plotone rientra con velocità e Lazkano prova a partire in solitaria, lasciando i compagni di fuga ai -27 km, ma il corridore basco viene ripreso a 12 km dall'arrivo, appena iniziato il Malkuartu. Sulla salita non parte nessuno, con la squadra di Woods che fa un'andatura apposita per spegnere ogni tipo bollore.

È ancora Pogacar contro Roglic

Una caduta di Woods, che coinvolge Kelderman, crea un buco in gruppo e in testa restano Higuita, col compagno Cort Nielsen, e Carapaz. È l'ecuadoriano a partire, ma da dietro spunta la maglia dell'UAE Emirates del solito Pogacar. Rientrano un po' tutti perché i 3 km finali fanno male. Valverde, Landa, Gaudu e Yates ci provano, ma Pogacar piazza due fiammate violente, ne arriva una anche da Roglic e sono i due sloveni a giocarsi la tappa. Frazione che poi si aggiudica il vincitore dell'ultimo Tour davanti a Roglic. A 5'' Valverde e tutti gli altri.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 4h04'50'' 2. Primoz Roglic st 3. Alejandro Valverde +5'' 4. Adam Yates +5'' 5. Mikel Landa +5'' 6. David Gaudu +8'' 7. James Knox +16'' 8. Jonas Vingegaard +16'' 9. Mauri Vansevenant +16'' 10. Brandon McNulty +18''

