Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi, tappa 5 - Parata Deceuninck: vince Honoré, niente volata. Gli highlights

GIRO DEI PAESI BASCHI - Doveva essere l'occasione giusta per la volata, ma la fuga è arrivata in porto con l'azione dei due Deceuninck Quick Step che sono giunti in parata sul traguardo di Ondarroa. Vince Honoré davanti al compagno di squadra Cerny, Bernard - anche lui appartenente della fuga di giornata - arriva 3°. Dietro è Impey a regolare il gruppo, che non vede cambiamenti nella generale.

00:04:04, 40 minuti fa