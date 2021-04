Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Tra Pogacar e Roglic, vince Aranburu: gli highlights della 2a tappa

GIRO DEI PAESI BASCHI - Non ci sono tappe semplici o tranquille nei Paesi Baschi ed ecco che Pogacar e Roglic scattono da lontano per guadagnare sui rivali in classifica. Tra i due esulterà il corridore dell'UAE Emirates che mangia all'altro 4'' grazie agli abbuoni. A vincere, però, è Aranburu che parte a 10,4 km dal traguardo senza essere più ripreso. Caduta per Carapaz, ma nulla di rotto.

00:05:19, un' ora fa