Giro dei Paesi Baschi

Michael Woods e Wilco Kelderman che non ne sono usciti al top. E dire che era stato proprio Woods, con la sua Israel, a tirare il gruppo maglia gialla nel finale, con il chiaro intento di attaccare sull'ultima salita. Il canadese è ora in osservazione dopo la caduta, Kelderman non ha neanche concluso la corsa ( Finale di tappa nervoso e intenso. Non solo per il fantastico duello tra Pogacar e Roglic , che hanno animato la corsa e fatto fuori i rivali, ma anche per quanto accaduto ai -4,5 km con una caduta che aveva spaccato il gruppo . A farne le speseche non ne sono usciti al top. E dire che era stato proprio Woods, con la sua, a tirare il gruppo maglia gialla nel finale, con il chiaro intento di attaccare sull'ultima salita. Il canadese è ora in osservazione dopo la caduta, Kelderman non ha neanche concluso la corsa ( poi vinta da Pogacar ).

Cadono Woods e Kelderman: c'è il buco, ma Pogacar rimonta

In qualche modo, Woods è riuscito ad arrivare al traguardo anche se con 9'48'' di ritardo da Pogacar, finendo fuori classifica. Il canadese non è però certo di ripartire per la quarta frazione, da Vitoria, dopo aver riportato traumi e abrasioni dopo la caduta. È ora in osservazione per verificare la presenza di eventuali fratture.

Va forse peggio a Kelderman che era già caduto nella seconda tappa, quella con arrivo a Sestao. Il corridore olandese ha riportato un trauma cranico e per protocollo sanitario ha subito abbandonato la corsa. Il capitano della Bora Hansgrohe ha rimediato inoltre ferite agli zigomi e altre abrasioni sparse.

