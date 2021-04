UAE Tour (Tirreno-Adriatico (Tadej Pogacar fa tris e conquista una frazione anche Roglic e per il corridore dell'UAE Emirates è ancora tutto aperto per la conquista della classifica generale. Dopo un successo all' a Jebel Hafeet ) e uno alla a Prati di Tivo ),fa tris e conquista una frazione anche ai Paesi Baschi . Il corridore sloveno confessa che questa era una frazione su cui aveva puntato parecchio dopo aver visionato in precedenza il percorso e, nello specifico, la difficoltà dell'ultima salita . Tappa che ha mostrato i veri valori in campo: spazio ancora al duello tra Pogacar ee per il corridore dell'UAE Emirates è ancora tutto aperto per la conquista della classifica generale.

Avevo visto il percorso, sapevo cosa fare

In mattinata eravamo andati in auto a vedere il finale e il team manager Matxín mi aveva spiegato bene il percorso. Ero conscio della durezza della salita e sapevo che sarebbe stato cruciale essere in prima posizione, sullo scollinamento finale, per lanciarsi bene nei metri in discesa verso il traguardo

Duello infinito tra Pogacar e Roglic: che botte tra sloveni

Volevo vincere qua

Questo successo mi rende molto felice perché, dopo aver corso qui nei Paesi Baschi due anni fa, ho sempre avuto l’ambizione di tornare e ottenere un successo. È una corsa molto bella e l’entusiasmo dei tifosi offre sensazioni incredibili

Vincere il Giro dei Paesi Baschi?

Ci sono ancora tre giorni di corsa, tutti impegnativi. Li affronterò con ottimismo perché la condizione è buona e la squadra sta correndo benissimo

