Ciclismo

Alaphilippe torna a sorridere! Sucesso alla sua maniera, rivivi l'arrivo

GIRO DEI PAESI BASCHI - Julian Alaphilippe vince la seconda tappa con traguardo a Viana e conquista il primo successo stagionale in quella che è la gara del rientro dopo un mese. Il campione del mondo non ha rivali in un arrivo che sembra disegnato per lui e sfrutta nel migliore dei modi il lancio del compagno di squadra Remco Evenepoel.

00:01:00, 24 minuti fa