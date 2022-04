Giro dei Paesi Baschi

Julian Alaphilippe che si fa tirare la volata da Evenepoel, Pello Bilbao che lo sorpassa e trionfa ad Amurrio. Una vera beffa per il Campione del mondo che sembrava aver costruito a meraviglia il piano partita per vincere anche oggi. Tappa, in realtà, molto dura, con 14 salite, di cui 5 GPM. I più in palla sembravano essere gli Ineos Grenadiers con Adam Yates e Daniel Martínez, ma nessuno dei due ha fatto davvero la differenza, nonostante Roglic e Evenepoel non pedalassero nelle prime posizioni. Alla fine la beffa più grande l'ha avuta proprio Yates che ha forato negli ultimi 700 metri. Classifica che resta così invariata, con Roglic sempre davanti con 5'' di margine su Evenepoel. Questa volta niente bis perche si fa tirare la volata da come successo a Viana , ma trova un osso duro comeche lo sorpassa e trionfa ad Amurrio. Una vera beffa per il Campione del mondo che sembrava aver costruito a meraviglia il piano partita per vincere anche oggi. Tappa, in realtà, molto dura, con 14 salite, di cui 5 GPM. I più in palla sembravano essere gli Ineos Grenadiers con, ma nessuno dei due ha fatto davvero la differenza, nonostante Roglic e Evenepoel non pedalassero nelle prime posizioni. Alla fine la beffa più grande l'ha avuta proprio Yates che ha forato negli ultimi 700 metri. Classifica che resta così invariata, con Roglic sempre davanti con 5'' di margine su Evenepoel.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Pello Bilbao 4h35'24'' 2. Julian Alaphilippe st 3. Aleksandr Vlasov st 4. David Gaudu st 5. Enric Mas st 6. Pierre Latour st 7. Primoz Roglic st 8. Ion Izagirre st 9. Jonas Vingegaard st 10. Rigoberto Uran st

3 in fuga: Sergio Higuita si stacca molto presto

Ci mette tanto a formarsi la fuga di giornata, tanto che Jan Polanc (UAE Emirates) riesce ad evadere dal gruppo solo dopo 40 km. Lo inseguono Hugo Houle (Israel Premier Tech) e Cristián Rodríguez (TotalEnergies). I tre guadagnano fino a 3' sul gruppo maglia gialla, ma prima dell'ingresso al circuito finale ecco che si fanno avanti gli Ineos Grenadiers di Adam Yates. È Geraint Thomas a spendersi per il 'vero' capitano degli uomini in nero e l'andatura del gallese mangia metà dello svantaggio tra i GPM di Opellora e Ozeka. Fa male anche allo stesso gruppo, tanto che Sergio Higuita si stacca già a 62 km dal traguardo.

Evenepoel lancia la volata a Alaphilippe, ma vince Bilbao

Cristián Rodríguez resta da solo dopo i due GPM e incrementa il suo vantaggio a 4 minuti. Si era fermato in realtà Geraint Thomas a rifiatare, perché il gallese si rimette in testa per il secondo giro di GPM e il gruppo torna a rimontare. Il primo allungo è quello di Adam Yates che parte ai -25,6 km, poi ci prova Daniel Martinez e ancora una volta Yates. Roglic e Evenepoel non sembrano brillantissimi, ma gli stessi Ineos non riescono a fare la differenza. Rispondono presente tutti i big: c'è Vingegaard a fare da stopper, ma anche Bilbao, Vlasov, Ion Izagirre, Latour, Uran. In pratica tutti. Nuovi allunghi prima del muro di Lazama, ma ancora una volta nessuno riesce a spuntarla. Si decide tutto in volata: Evenepoel lancia ancora lo sprint ad Alaphilippe, ma questa volta c'è il sorpasso di Pello Bilbao che evita il bis del campione del mondo.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz Roglic 9h49'47'' 2. Remco Evenepoel +5'' 3. Aleksandr Vlasov +14'' 4. Adam Yates +18'' 5. Pello Bilbao +19'' 6. Jonas Vingegaard +19'' 7. Ion Izagirre +20'' 8. Daniel Martínez +21'' 9. Pierre Latour +25'' 10. Julian Alaphilippe +28''

