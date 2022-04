Giro dei Paesi Baschi

Ibon Ruiz, per non rischiare, ha provato anche la stoccata a 13 km dalla fine. Il corridore dell'Equipo Kern Pharma sognava il colpo triplo: vittoria, maglia gialla di leader e maglia a pois di miglior scalatore, ma alla fine si è dovuto accontentare solo dell'ultima. Alaphilippe ha fatto tirare la sua squadra in maniera scientifica e il fuggitivo è stato ripreso a 540 metri dal traguardo. Poi ci si è messo Evenepoel che ha lanciato la volata al campione del mondo, come un perfetto ultimo uomo per il suo velocista, ed il resto è storia. Alaphilippe batte così Doubey, Hermans e Houle e centra la sua prima vittoria stagionale. Il tutto dopo tante problematiche, dal Era la tappa per lui e non si è fatto attendere, nonostante la suspense finale. Sì perché i fuggitivi di giornata, i soliti delle squadre professional, ci hanno creduto per davvero, considerando i 2 minuti di vantaggio a GPM ultimati., per non rischiare, ha provato anche la stoccata a 13 km dalla fine. Il corridore dell'Equipo Kern Pharma sognava il colpo triplo: vittoria, maglia gialla di leader e maglia a pois di miglior scalatore, ma alla fine si è dovuto accontentare solo dell'ultima.ha fatto tirare la sua squadra in maniera scientifica e il fuggitivo è stato ripreso a 540 metri dal traguardo. Poi ci si è messoche ha lanciato la volata al campione del mondo, come un perfetto ultimo uomo per il suo velocista, ed il resto è storia. Alaphilippe batte così Doubey, Hermans e Houle e centra la sua prima vittoria stagionale. Il tutto dopo tante problematiche, dal 360 alla Strade Bianche , alla bronchite che l'ha tenuto lontano dalla Milano-Sanremo e dal Giro delle Fiandre.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Julian Alaphilippe 5h04'35'' 2. Fabien Doubey st 3. Quinten Hermans st 4. Hugo Houle st 5. Orluis Aular st 6. Gotzon Martín st 7. Adam Yates st 8. David Gaudu st 9. Remco Evenepoel st 10. Maxim Van Gils st 11. Alessandro Covi st

4 in fuga: Roglic lascia fare

Pronti, via e si parte in salita con il GPM di Uitzi. È un terzo categoria, ma con picco all'11%, che favorisce ovviamente le azioni in fuga. Parte un drappello di quattro corridori composto da Amezqueta (Caja Rural), Okamika (Burgos), Azurmendi (Euskaltel Euskadi) e Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma). A passare per primo sui primi due GPM di giornata è Ibon Ruiz che si prende così i punti necessari per conquistare la maglia a pois. Dietro la Jumbo Visma a fare un ritmo regolare, senza strafare.

Ibon Ruiz ci crede, ma alla fine vince Alaphilippe

I quattro di testa accumulano un vantaggio massimo di 5 minuti, margine che viene assottigliato dalla Quick Step Alpha Vinyl di Evenepoel e Alaphilippe. Sull'ultimo GPM di giornata, però, i fuggitivi ritrovano margine e coraggio. Ibon Ruiz prova a partire in solitaria a 13 km dall'arrivo e dà l'impressione di potercela fare. Provano un ultimo tentativo gli AG2R Citroën di Vendrame, dietro a loro anche gli UAE Emirates di Covi e Ulissi. Ma è l'accelerata della Quick Step a creare, veramente, i presupposti per la rimonta e Ibon Ruiz viene raggiunto a 540 metri dal traguardo. Beffato. Inizia la volata e Evenepoel lancia Alaphilippe che finalizza e centra la prima vittoria stagionale dopo tante problematiche.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz Roglic 5h14'23'' 2. Remco Evenepoel +5'' 3. Rémi Cavagna +16'' 4. Geraint Thomas +18'' 5. Adam Yates +18'' 6. Aleksandr Vlasov +18'' 7. Bruno Armirail +20' 8. Ion Izagirre +20' 9. Jonas Vingegaard +20' 10. Ben Tulett +21'' 11. Daniel Martínez +21''

