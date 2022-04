Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Alaphilippe: "Temevo che la fuga arrivasse, Evenepoel è stato super"

GIRO DEI PAESI BASCHI - Evenepoel ha fatto un grande lavoro per andare a riprendere la fuga e Alaphilippe ha finalizzato il tutto. Il campione del mondo in carica ha poi ringraziato il giovane belga per il super sforzo fatto nel finale di corsa. Il francese è felicissimo per essersi, finalmente, sbloccato.

00:00:52, 26 minuti fa