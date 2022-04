Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Che sfortuna Enric Mas: cade sempre nella tappa decisiva. Che botta in discesa

GIRO DEI PAESI BASCHI - Enric Mas aveva attaccato e aveva ritrovato Nelson Oliveira in appoggio, andato inizialmente in fuga. I due della Movistar però sono finiti a terra in discesa vanificando ogni cosa.

00:02:11, 40 minuti fa