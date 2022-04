Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Che volo di Hamilton: si ribalta al di là del guardrail, ma per fortuna si è rialzato

GIRO DEI PAESI BASCHI - Era in fuga a giocarsi la vittoria nella tappa di Mallabia ma, dopo un dritto in curva, Lucas Hamilton si è ribaltato oltre il guardrail. Ci ha messo un po' a ritornare su, ma per fortuna è riuscito - con le sue gambe - a salire sull'autoambulanza. È ovviamente costretto al ritiro dalla corsa però.

00:02:59, un' ora fa