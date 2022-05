Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Demi Vollering non è sazia: attacca e se ne va, anche Marta Cavalli ko

GIRO DEI PAESI BASCHI - Sul Murgil-Tontorra scatto secco di Demi Vollering che, non sazia delle due vittorie nelle prime due tappe, va a caccia del successo in solitaria anche a San Sebastián. Cavalli e Rooijakkers non rispondono. La Faulkner addirittura si stacca e la capitana della SD Worx se ne può andare verso il traguardo.

