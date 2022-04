Giro dei Paesi Baschi

tra poco il report completo...

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Daniel Martínez 21h59'36'' 2. Ion Izagirre +11'' 3. Aleksandr Vlasov +16'' 4. Remco Evenepoel +21'' 5. Pello Bilbao +32'' 6. Jonas Vingegaard +32'' 7. Marc Soler +1'26'' 8. Primoz Roglic +3'18''

5 in fuga: c'è anche Davide Formolo

La fuga parte già al km 0 con l'azione di Davide Formolo (UAE Emirates), Nélson Oliveira (Movistar), Gallopin (Trek Segafredo), Cristián Rodríguez (TotalEnergies) e Azparren (Euskaltel Euskadi), con il gruppo che finisce ben presto a 6 minuti. Dopo i primi 3 GPM di giornata restano davanti solo Formolo, Oliveira e Gallopin, mentre in gruppo comincia ad accelerare la Ineos Grenadiers. Di GPM in GPM Formolo fa incetta di punti e sogna anche di scalzare la maglia a pois a Cristián Rodríguez che, invece, si stacca dopo l'Azurki.

Roglic spacca il gruppo ai -41: Evenepoel fatica in salita

Sul Krabelin (1a categoria), ecco lo scatto di Formolo che si lascia alle spalle Gallopin e Nelson Oliveira nel tentativo di involarsi da solo al traguardo. Dietro però c'è l'Ineos Grenadiers che riporta il gruppo a 2'. Ritmo che non piace a Vingegaard e allora Roglic piazza una fiammata a 41 km dal traguardo, un'azione che spacca il gruppo. Sfaldata completamente la Ineos e si staccano anche alcuni big, tra questi Evenepoel che preferisce andare del suo passo. Il belga riesce a rientrare in un secondo momento, ma si stacca nuovamente alle fiammate di Enric Mas e Vingegaard. Ci sono anche Daniel Martínez, Vlasov e Ion Izagirre e i 5 provano ad andarsene.

Che sfortuna Enric Mas: cade sempre nella tappa decisiva

Evenepoel rientra e si stacca di nuovo. Ion Izagirre cade e vince

Occhio però alla discesa successiva. Enric Mas ritrova Nelson Oliveira, ma entrambi finiscono a terra. Resta attardato anche Daniel Martínez, mentre davanti rimangono solo Vingegaard, Vlasov, Pello Bilbao (rientrato in discesa) e Ion Izagirre che ritrovano Formolo. Prima dell'ultima salita, però, Evenepoel e Daniel Martínez - con grande sforzo - si riportano sulla testa della corsa prima dell'ultima salita. Si decide tutto sull'Usartza e al primo cambio di ritmo Evenepoel si stacca ancora. A questo punto per Daniel Martínez serve solo controllare per portarsi a casa la vittoria. Qualche scaramuccia tra Vingegaard e Ion Izagirre, che cade, allungano Vlasov e Soler, ma alla fine la vince in volata Ion Izagirre.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Ion Izagirre 3h47'07'' 2. Aleksandr Vlasov st 3. Marc Soler st 4. Daniel Martínez st 5. Jonas Vingegaard +3'' 6. Pello Bilbao +13'' 7. Remco Evenepoel +24'' 8. Juan Pedro López +52'' 9. Davide Formolo +1'29'' 10. Felix Gall +1'41'' 11. Primoz Roglic +2'13''

