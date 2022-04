Premium Ciclismo Giro dei Paesi Baschi | 1a tappa 15:30-17:45

Dove seguire la 1a tappa in diretta tv e live streaming

Giro dei Paesi Baschi Startlist definitiva: Roglic sfida Evenepoel e Alaphilippe

La prima tappa del Giro dei Paesi Baschi sarà trasmessa in DIRETTA integrale a partire dalle 15:30 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il percorso

Primi 1500 metri totalmente pianeggianti, poi ci sarà il primo GPM di questo Giro dei Paesi Baschi. La salita di San Telmo di 1,5 km al 3,9% di pendenza, ma nei primi 500 ci sarà una pendenza media del 9%, con picco al 12% in avvio. Superato il GPM abbiamo 1500 metri di discesa, dove bisognerà fare attenzione a calcolare bene le curve. Prima del traguardo altre due rampette, che potrebbero bruciare secondi a chi vuole aggiudicarsi la prima maglia di leader. Prima salita a 2 km dal traguardo, una rampa di 400 metri al 5,2% e poi, all'interno dell'ultimo km, la rampa del Casco Antiguo. E qui si fa sul serio con 200 metri al 9%. Una volta scollinati, mancheranno 500 metri al traguardo di Hondarribia.

-Al km 3 San Telmo (1,5 km al 3,9%, con picco al 12%),

-Al km 5 0,4 km al 5,2%,

-Al km 6,7 Casco Antiguo (0,2 km al 9%),

I favoriti

Non ci sono grandi cronoman tra i corridori iscritti al Giro dei Paesi Baschi, ma forse ci sono due dei migliori cronoman di tutto il panorama ciclistico internazionale. Remco Evenepoel, sei vittorie contro il tempo in carriera, contro Primoz Roglic, che di successi a crono ne ha totalizzati ben sedici. Compresa la vittoria nella prova a crono delle ultime Olimpiadi di Tokyo. Saranno proprio loro due a contendersi questa Hondarribia-Hondarribia, considerando il profilo altimetrico che favorisce entrambi. Paradossalmente, potrebbe essere il tratto in discesa quello decisivo.

Se Roglic e Evenepoel dovessero avere entrambi una giornata no, proveranno a totalizzare un risultato importante corridori come Cavagna, ma anche Nélson Oliveira e Pello Bilbao. Soprattutto il basco che punta anche alla classifica generale. Da non sottovalutare anche corridori come Rigoberto Uran e Julian Alaphilippe che sono sempre andati forte a crono, vincendo anche corse importanti.

Parlando di cronoman del passato, possiamo citare anche Geraint Thomas. Il gallese ahimè non vince una prova contro il tempo dal lontano 2018. Noi comunque una stellina gliela mettiamo in nome dei vecchi tempi.

Roglic, Evenepoel *****

Bilbao, Cavagna, Nélson Oliveira ****

Uran, Daniel Martínez, Alaphilippe ***

Vingegaard, Armirail, Latour, Padun **

Geraint Thomas, Leknessund, De Marchi, Polanc, LL Sánchez *

Info utili

-Orario di partenza del 1° corridore: 14.26,

-Orario di partenza ultimo corridore: 17.20,

-Orario di arrivo ultimo corridore: tra le 17.29 e le 17.30,

-Lunghezza 7,51 km,

-Dislivello: 100 metri,

-Edizione: 61esima,

