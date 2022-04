Giro dei Paesi Baschi

Si chiude la settimana basca con la vittoria, neanche tanto a sorpresa, diche è riuscito ad avere la meglio sunella tappa finale di Arrate. Il giovane belga, possiamo dire, con il corridore della Quick Step che non è neanche riuscito a salire sul podio 'anticipato' da vincitore dell'ultima tappa , e. Chi esce delusa è sicuramente lache dopo aver optato su, non è riuscita però a rimediare un grande piazzamento. In pratica, l'unica gioia resta la vittoria di Roglic nella tappa inaugurale . Buoni segnali, comunque, quelli lanciati da Martínez che si candida a ruolo di capitano (vero) dellaal prossimo Tour. Lui che in passato aveva già vinto una corsa a tappe in passato: il Giro del Delfinato nel 2020.