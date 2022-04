, tanto per cambiare, ha aperto il Giro dei Paesi Baschi con la sua ennesima vittoria a cronometro. Il corridore sloveno è, quindi, il primo leader della generale, anche se i distacchi sono tutti irrisori. Impossibile fare la differenza in maniera importante con una crono da 7,51 km. Ma tant'è, Roglic è già davanti e lancia subito un segnale. È la terza vittoria stagionale , la prima a cronometro. Evenepoel è subito dietro con 5'' di ritardo e ci sarà tutta una settimana per cambiare la classifica.