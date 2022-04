Giro dei Paesi Baschi

Roglic a Hondarribia, il suo tappa più lunga di questa 61esima edizione. Una tappa non proprio facilissima, considerando che si partirà subito in salita. Ok che è un GPM di 3a categoria, ma si toccheranno subito punte all'11%. Occasione ideale per andare in fuga. Ci proverà anche qualche italiano? Noi aspettiamo gente come Covi, Ulissi, Vendrame... Dopo la vittoria a cronometro dia Hondarribia, il suo 17° successo in una prova contro il tempo , si riparte con la frazione da Leitza a Viana, ladi questa 61esima edizione. Una tappa non proprio facilissima, considerando che si partirà subito in salita. Ok che è un GPM di 3a categoria, ma si toccheranno subito punte all'11%. Occasione ideale per andare in fuga. Ci proverà anche qualche italiano? Noi aspettiamo gente come Covi, Ulissi, Vendrame...

Percorso

Tappa molto movimentata che potrebbe cambiare la classifica generale. Ideale per i fuggitivi, con Roglic che potrebbe anche lasciare andare la fuga per cedere la maglia a qualcun altro. Si comincia subito in salita perché si scalerà l'Uitzi. GPM di 3a categoria, ma con pendenza media del 6,9% e punte all'11%. Bisognerà fare un bel riscaldamento prima di partire. Poi subito dopo lo Zuarrarrate, anche se non classificato come GPM, e poi il Lizarraga. 9,5 km di salita al 5,2%, con picchi che sfiorano la doppia cifra. Qui si sarà formata, in maniera definitiva, la fuga di giornata. Passeranno più di 100 km al GPM successivo, ma nel mezzo tanti sali e scendi e situazioni nervose. Dopo 178 km ecco l'Aguilar Gaina, GPM di 3a categoria, ma ben 12,6 km di salita. Non è finita qui perché dopo la discesa ci sarà una serie di dentelli (ben tre) fino al traguardo finale di Viana. Tutti trampolini di lancio per azioni da finisseur o per qualche big che vorrà subito recuperare i secondi persi nella cronometro.

Tutte le salite

-Al km 3,5 Uitzi (3a categoria): 3,7 al 6,9%, con picco all'11%;

-Al km 19 Zuarrarrate: 7 km al 3,5%;

-Al km 59,5 Lizarraga (2a categoria): 9,5 km al 5,2%, con picco all'8,4%;

-Al km 178,5 Aguilar Gaina (3a categoria): 12,6 km al 3,1%, con picco al 4,7%;

-Al km 198: 0,9 km al 5,6%,

-Al km 199,5: 4,7 km al 2,3%,

-Al km 205: 0,9 km al 5,3%,

Favoriti

Come detto, questa è una tappa ideale per le fughe. Ecco che si presenta un'occasione per Julian Alaphilippe, ancora a caccia del suo primo successo stagionale. Una tappa molto simile a quelle che ha conquistato al Tour de France 2018. Partirà? Non mancheranno però gli italiani all'attacco. In casa UAE Emirates abbiamo ben due nomi spendibili. Questa può essere una tappa sia per Alessandro Covi che per Diego Ulissi. Con una fuga da lontano, ma anche partendo dai dentelli presenti a fine tappa. Anche Vendrame sembra avere il piedino caldo in caso di fuga di molti uomini.

Dovesse essere ripresa la fuga proprio nel finale, beh a quel punto torna in gioco anche Primoz Roglic che ha anche uno spunto veloce interessante. Così come Evenepoel. Occhio alle possibili azioni da lontano di Ruben Guerreiro, Kämna, Quinten Hermans e Lafay.

Non è la tappa regina, ma serve subito recuperare il tempo perso. Chissà se corridori come Sergio Higuita e Rigoberto Uran vogliano già provare a rimontare per provare ad essere pronti nelle tappe che verranno. Mai dire mai, perché in terra basca la gara si può riaprire in tanti modi.

Alaphilippe *****

Covi, Vendrame, Ulissi ****

Roglic, Evenepoel, Ruben Guerreiro, Kämna, Quinten Hermans ***

Riabushenko, Sergio Higuita, Lafay, Soler, Latour, Ben Tulett, Paret-Peintre **

Aular, Page, Schultz, Vingegaard, Daniel Martínez, Uran, Pello Bilbao, Vlasov, Adam Yates, Brambilla *

Info utili

-Orario di partenza: 12.18,

-Orario d'arrivo: tra le 17.15 e le 17.46,

-Lunghezza: 207,6 km,

-Dislivello: 2625 metri,

-GPM: 3,

