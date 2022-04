Distacchi non impossibili, anche perché sarebbe stato difficile farli in 7,51 km di cronometro. Mahanno già fatto un po' di differenza in questa prima uscita in quel di Hondarribia. Sono gli unici due a scendere sotto il muro dei 10', gli unici due ad andare sopra i 45 km/h di media. Non a caso uno è campione olimpico a cronometro , l'altro uno dei pochi ad essere riuscito a battere Ganna nelle prove contro il tempo. Sarà questa la sfida che animerà la settimana nei Paesi Baschi, con lo sloveno che batte subito un colpo e dà 5'' al rivale che ha, invece, una voglia matta di spaccare il mondo dopo un avvio di stagione non facile della sua Quick Step Alpha Vinyl, visto il risultato nelle ultime Classiche . Restano comunque agguerriti gliche in questa corsa a tappe presentano ben tre capitani: Geraint Thomas, Adam Yates e Daniel Martínez. Ma chi sarà il vero leader? Comunque aggiorniamo le statistiche. Per Roglic sono, 8 delle quali proprio in Spagna (4 alla Vuelta e 4 al Giro dei Paesi Baschi).