Giro dei Paesi Baschi

Roglic quasi quasi aveva provato a perdere la maglia gialla Evenepoel dopo Ulissi e Covi. Altra tappa per le fughe, ma qui si alza davvero il livello con ben 14 salite che potranno cambiare la classifica generale dopo la tappa.quasi quasi aveva provato a perdere la maglia gialla nella frazione vinta da Alaphilippe , per lasciare l'incombenza di guidare il gruppo agli altri, ma alla fine a vincere è stato proprio il francese, annullando la fuga. Il campione del mondo sembra essere in discreta forma e deciso ad aiutaredopo il favore di Viana . Poi si spera sempre negli italiani: può essere un'occasione buona per

Il percorso

Come nella tappa precedente si parte in salita, una lunga salita che porterà al GPM di Altube dopo 22,5 km. Più di 3000 metri di dislivello, con diverse salite - anche non classificate come GPM - disseminate lungo il percorso. Una volta arrivati a San Pedro (2,7 km al 4%) si entra in una sorta di circuito che vedrà i corridori affrontare due volte l'Opellora (1,1 km al 13%) e due volte l'Ozeka (3,6 km al 7,4%). Nel mezzo anche l'Arespalditza, di nuovo il San Pedro e, soprattutto, la salita di Lezama. Sarà l'ultima asperità di giornata. In pratica è un muro di 500 metri, ma al 9,8% di pendenza. Qui si farà davvero la differenza, sia per la vittoria di tappa che per il discorso maglia. Non siamo comunque arrivati al traguardo, perché mancheranno poco più di 7 km all'arrivo. Nel mezzo un po' di discesa e l'arrivo che tira leggermente all'insù.

Tutte le salite

-Al km 22,5 Altube (3a categoria): 4,5 km al 5,7%, con picco all'8,9%,

-Al km 29,5 salita di 1,6 km al 7,3%,

-Al km 34 Aiurdin: 1,6 km al 4,9%,

-Al km 72,5 Alto de las Chozas: 1,8 km al 5,5%,

-Al km 110 San Pedro: 2,7 km al 4%,

-Al km 114,2 Opellora (3a categoria): 1,1 km al 13%, con picco al 16,3%,

-Al km 121,4 Ozeka (2a categoria): 3,6 km al 7,4%, con picco al 12%,

-Al km 131,5 salita di 1,2 km al 5%,

-Al km 140,5 Arespalditza: 1,4 km al 5,7%,

-Al km 146 San Pedro: 2,7 km al 4%

-Al km 150,5 Opellora (3a categoria): 1,1 km al 13%, con picco al 16,3%,

-Al km 157,7 Ozeka (2a categoria): 3,6 km al 7,4%, con picco al 12%,

-Al km 167,5 salita di 1,2 km al 5%,

-Al km 174,5 Lezama: 0,5 km al 9,8%

I favoriti

Tappa che fa gola a tanti. Da Woods, Ulissi, Ruben Guerreiro, Latour e Lafay che potrebbero lanciarsi in una fuga, agli uomini di classifica che possono già fare la differenza. 3000 metri di dislivello, ma dopo l'ultima salita di giornata mancheranno ancora 7 km al traguardo. Chi riuscirà a fare la differenza. Bisognerà lanciarsi sul muro di Lezama e poi provare a fare una cronometro senza sbavature per guadagnare secondi preziosi. Adam Yates ci proverà, così come Sergio Higuita e Daniel Martínez. Anche per recuperare tempo perduto dopo la cronometro. Ma i bookmaker vedono molto forte Alaphilippe su questo genere di percorso, ritrovatosi dopo la vittoria di Viana.

E Roglic? Potrebbe più marcare che attaccare. Sicuramente si farà trovare pronto e poi, chissà, magari provarci in una volata ristretta. Evenepoel proverà sicuramente a rendergli la vita dura, mettendo la sua squadra a tirare una volta entrati nel circuito finale.

Come detto c'è Ulissi. Ma su un percorso del genere l'UAE Emirates si potrebbe giocare anche le carte Covi e Formolo, magari entrando anche loro in una fuga numerosa e poi spendere quello più in forma sulla salita finale.

Adam Yates *****

Roglic, Higuita, Daniel Martínez, Alaphilippe, Evenepoel ****

Latour, Ulissi, Ruben Guerreiro, Woods, Vlasov, Enric Mas ***

Lafay, Tulett, Nieve, Soler, Lucas Hamilton, Vingegaard, Dani Navarro **

Gaudu, Mäder, Gorka Izagirre, Ion Izagirre, Formolo, Pello Bilbao, Geraint Thomas, Covi *

Info utili

-Orario di partenza: 12.57,

-Orario d'arrivo: tra le 17.17 e le 17.44,

-Lunghezza: 181,72 km,

-Dislivello: 3278 metri,

-GPM: 5,

