Roglic. Ci hanno comunque provato Pello Bilbao, Daniel Martínez, Alaphilippe, addirittura Evenepoel in discesa, ma questa volta lo sloveno ha risposto a tutti con una certa nonchalance. Si gioca dunque per la tappa. Ci avevano provato Formolo e Geraint Thomas, ma a fare la differenza sull'ultimo GPM è Lafay. Vincitore l'anno scorso di una tappa al Giro, Evenepoel aziona il turno e riporta tutti sotto all'altezza dell'ultimo km. Parte quindi la volata. Ancora Alaphilippe, questa volta ci prova anche Diego Ulissi, c'è anche Roglic, ma beffa tutti Daniel Martínez. Vittoria e 10'' di abbuono: c'è anche il colombiano per la classifica generale. Ancora una tappa dura con 6 salite a 'dar fastidio' ai corridori. L'ultimo GPM è posto però a 19 km dal traguardo ed è quasi impossibile mettere in difficoltà. Ci hanno comunque provato Pello Bilbao, Daniel Martínez, Alaphilippe, addirittura Evenepoel in discesa, ma questa volta lo sloveno ha risposto a tutti con una certa nonchalance. Si gioca dunque per la tappa. Ci avevano provato, ma a fare la differenza sull'ultimo GPM è. Vincitore l'anno scorso di una tappa al Giro, quella di Guardia Sanframondi , il francese va veramente vicino al bersaglio, fin quandoaziona il turno e riporta tutti sotto all'altezza dell'ultimo km. Parte quindi la volata. Ancora Alaphilippe, questa volta ci prova anche, c'è anche Roglic, ma beffa tutti Daniel Martínez. Vittoria e 10'' di abbuono: c'è anche il colombiano per la classifica generale.

L'ordine d'arrivo

Ad

Corridore Tempo 1. Daniel Martínez 4h15'23'' 2. Julian Alaphilippe st 3. Diego Ulissi st 4. Primoz Roglic st 5. Pello Bilbao st 6. Orluis Aular st 7. Ruben Guerreiro st 8. Rudy Molard st 9. Aleksandr Vlasov st 10. Gianluca Brambilla st

Giro delle Fiandre "Qui devi mangiare, qui devi bere": ecco il trucco di van der Poel 20 ORE FA

CHI VINCE IL GIRO DEI PAESI BASCHI 2022? Primoz Roglic Remco Evenepoel Enric Mas Adam Yates Pello Bilbao Daniel Martinez Sergio Higuita Aleksandr Vlasov David Guadu Rigoberto Uran Marc Soler

14 in fuga: c'è anche Davide Formolo

La fuga parte ai -169 km dal traguardo, con 14 corridori all'attacco: Davide Formolo (UAE Emirates), Vansevenant (Quick Step Alpha Vinyl), Óscar Rodríguez (Movistar), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Rubén Fernández e Lafay (Cofidis), Großschartner (Bora Hansgrohe), Grmay (BikeExchange Jayco), Cristián Rodríguez (TotalEnergies), Donovan (DSM), Cepeda (Caja Rural), Armirail (Groupama-FDJ), Iturria (Euskaltel-Euskadi) e Ruben Guerreiro (Education EasyPost). I 14 prendono anche più di tre minuti sul gruppo, ma il plotone rimonta km dopo km prima del circuito finale.

Lafay stacca tutti, ma viene rimontato nel finale

Sul GPM di Urruztimendi prova a partire in solitaria Grmay che viene in seguito raggiunto da Geraint Thomas, Guerreiro, Armirail e Lafay. Formolo perde il treno, ma rientra sull'immediata discesa insieme a Iturria e Vansevenant. Lafay è però scatenato e il corridore della Cofidis parte in solitaria sull'ultimo GPM di Vivero. Sembra l'azione decisiva, ma il francese viene rimontato dal gruppo proprio all'interno dell'ultimo km.

Alaphilippe ci prova in volata, ma vince Daniel Martínez

Dietro ci provano Pello Bilbao, Alaphilippe e anche Evenepoel che ci allunga nel tratto in discesa, ma Roglic e Vingegaard rispondono a tutti e nessuno riesce ad evadere sull'ultimo GPM. A quel punto si lavora solo per rimontare su Lafay e il gruppo ci riesce grazie al lavoro dell'UAE Emirates (Majka, Polanc e Soler) e alla sparata finale di Evenepoel. Lafay ripreso dentro l'ultimo km e parte la volata. Si sfidano Ulissi e Alaphilippe, c'è anche Roglic, ma ci pensa Daniel Martínez che beffa tutti e trova il successo con tanto di 10'' di abbuono.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz Roglic 14h05'10'' 2. Remco Evenepoel +5'' 3. Daniel Martínez +11'' 4. Aleksandr Vlasov +14'' 5. Adam Yates +18'' 6. Pello Bilbao +19'' 7. Jonas Vingegaard +19'' 8. Ion Izagirre +20'' 9. Julian Alaphilippe +22'' 10. David Gaudu +32''

Rivivi la 4a tappa del Giro dei Paesi Baschi (contenuto premium)

Premium Ciclismo Giro dei Paesi Baschi | 4a tappa 01:45:29 Replica

Parigi - Roubaix Van Aert si allena: obiettivo sfidare van der Poel alla Roubaix 21 ORE FA