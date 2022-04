Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Primoz Roglic non vincerà, ma che tifo per lui ai Paesi Baschi. Due ali di folla per lo sloveno

GIRO DEI PAESI BASCHI - Roglic non è riuscito a concedere il bis dopo il successo del 2021, ma lo sloveno a queste latitudini è amatissimo. Certo, il pubblico basco parteggia davvero per tutti, sentendo molto il ciclismo, ma che accoglienza per Primoz Roglic durante l'ultima tappa di Arrate quando rimane da solo.

00:00:15, un' ora fa