Al via la 61esima edizione del Giro dei Paesi Baschi, con alcuni corridori che, archiviate le Classiche del Nord , pensano già alle corse a tappe. Ci sono Roglic, Evenepoel e non solo ( la startlist completa ). Lo sloveno e il belga, però, sono i favoriti per la prima intensa cronometro, quella di Hondarribia che vedrà diverse asperità in soli 7051 metri . Ecco gli orari di partenza degli ultimi 10.