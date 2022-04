Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Roglic batte Evenepoel, Formolo dietro: gli highlights

GIRO DEI PAESI BASCHI - La corsa a tappe basca parte all'insegna di Primoz Roglic che vince l'ennesima crono della sua carriera e mette tutti in fila. I distacchi però non sono clamorosi, anche considerando la lunghezza della prova (7,51 km). Evenepoel battuto, ma solo per 5'' poi Vlasov e gli Ineos che arrivano a questa corsa con ben tre capitani. Il miglior italiano è Vendrame, dietro Formolo.

00:03:18, 33 minuti fa