E sono 17. Come nel 2021, anche in questa stagionevince la sua prima cronometro dell'anno al Giro dei Paesi Baschi. Lo sloveno battee tutti gli altri rivali in quel di Hondarribia anche se non c'era margine per creare distacchi importanti in chiave classifica . Andiamo quindi ad aggiornare la contabilità riguardo al corridore della Jumbo Visma che si conferma fenomeno assoluto nelle prove contro il tempo. Sono, inclusa quella di Tokyo dove conquistò la medaglia d'oro olimpica . A Roglic porta sempre molto bene la Spagna. Delle 17 crono vinte, 8 erano in territorio spagnolo. 4 alla Vuelta (le ultime 4 cronometro consecutive della Vuelta, aggiungiamo) e 4 proprio al Giro dei Paesi Baschi. Un habitué.