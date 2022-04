Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Roglic: "Vincere ad Arrate? Sono stanco, ci penserò. Ma siamo contenti per Vingegaard"

GIRO DEI PAESI BASCHI - Roglic conferma di non essere al top al termine della tappa di Mallabia e non vuole, per adesso, neanche pensare alla tappa regina di Arrate. Ma lo sloveno non è del tutto deluso dal rendimento di questa tappa perché - di squadra - il piano è in corso vista la possibilità di Vingegaard di conquistare la classifica generale.

00:00:38, un' ora fa