Paesi Baschi con una delle corse a tappe brevi più dure e competitive. Questa volta, però, non ci sarà il duello Roglic-Pogacar visto l'anno scorso, Pogacar nelle Classiche in questo ultimo periodo (ha fatto Attraverso le Fiandre Diego Ulissi e Alessandro Covi che andranno a caccia di vittorie di tappa. Le Classiche del Nord sono 'appena' cominciate, ma tra le Fiandre e le Ardenne c'è un importante appuntamento neicon una delle corse a tappe brevi più dure e competitive. Questa volta, però, non ci sarà il duellovisto l'anno scorso, con la vittoria del corridore della Jumbo Visma , considerando la presenza massiccia dinelle Classiche in questo ultimo periodo (ha fatto Attraverso le Fiandre e sfiorato la vittoria al Giro delle Fiandre ). Roglic avrà comunque i suoi avversari: da Soler a Uran, da Pello Bilbao a Evenepoel. Sono 9 gli italiani in corsa, tra questiche andranno a caccia di vittorie di tappa.

CHI VINCE IL GIRO DEI PAESI BASCHI 2022? Primoz Roglic Remco Evenepoel Enric Mas Adam Yates Pello Bilbao Daniel Martinez Sergio Higuita Aleksandr Vlasov David Guadu Rigoberto Uran Marc Soler

Jumbo Visma

1 Primoz Roglic,

2 Gijs Leemreize,

3 Chris Harper,

4 Sepp Kuss,

5 Pascal Eenkhoorn,

6 Milan Vade,

7 Jonas Vingegaard,

Si gioca per Primoz Roglic che arriva dalla vittoria nella classifica generale dello scorso anno. Vingegaard resta una valida alternativa, con Kuss e Harper pronti ad aiutare in salita.

Roglic è uno squalo, Col de Turini azzannato! Rivivi l'arrivo

Bahrain Victorious

11 Pello Bilbao,

12 Yukiya Arashiro,

13 Gino Mäder,

14 Domen Novak,

15 Luis León Sánchez,

16 Hermann Pernsteiner,

17 Edoardo Zambanini,

Non ci sono né Landa né Haig che hanno scelto altri palcoscenici. Il capitano del team del Bahrain sarà quindi Bilbao, sostenuto da LL Sánchez, Pernsteiner e Mäder. Occasione per mettersi in mostra per il giovane Zambanini, 20enne di Riva del Garda, che arriva dal 15° posto al GP Indurain.

Pello Bilbao che combini? Si perde la radiolina durante la crono ed è una furia

UAE Emirates

21 Alessandro Covi,

22 George Bennett,

23 Jan Polanc,

24 Davide Formolo,

25 Rafa Majka,

26 Diego Ulissi,

27 Marc Soler,

George Bennett e Marc Soler si divideranno la leadership per la classifica generale. Formolo e Majka a lavorare in salita come al loro solito. E poi Covi e Ulissi che cercheranno di colpire per le vittoria di tappa.

Sbandata Sosa-Lopez e Covi alza le braccia al cielo: rivivi il finale

Astana Qazaqstan

31 Stefan De Bod,

32 Sebastián Henao,

33 Yuriy Natarov,

34 Antonio Nibali,

35 Alexandr Riabushenko,

36 Javier Romo,

37 Andrey Zeits,

Torna in campo Antonio Nibali, con lui anche Javier Romo e Riabushenko. C'è anche Sebastián Henao: riuscirà a fare classifica generale?

Quick Step Alpha Vinyl

41 Julian Alaphilippe,

42 Rémi Cavagna,

43 Dries Devenyns,

44 Remco Evenepoel,

45 James Knox,

46 Mauri Vansevenant,

La campagna del Nord non sta portando risultati sperati in casa Quick Step che deve presto rifarsi. Torna alle gare, dopo un mese di assenza, Julian Alaphilippe che cercherà qualche successo personale, ma che seguirà da vicino anche Evenepoel. Al belga il compito di sfidare Roglic per la classifica.

Alaphilippe a terra! Clamoroso 360 sullo sterrato, ma riparte

Movistar

51 Enric Mas,

52 Gorka Izagirre,

53 Gregor Mühlberger,

54 Nélson Oliveira,

55 Antonio Pedrero,

56 Óscar Rodríguez,

57 Sergio Samitier,

Altro avversario di Roglic sarà Enric Mas, già suo sfidante all'ultima Vuelta di Spagna vinta proprio dallo sloveno. Con Mas comunque gregari di livello come Nélson Oliveira, Pedrero e Gorka Izagirre.

Roglic e Mas a caccia di abbuoni: rivivi il vero duello della Vuelta

Ineos Grenadiers

61 Omar Fraile,

62 Tao Geoghegan Hart,

63 Daniel Martínez,

64 Carlos Rodríguez,

65 Geraint Thomas,

66 Ben Tulett,

67 Adam Yates,

Potremmo dire, quasi, che quella della Ineos è una corazzata. Ci sono Geoghegan Hart, vincitore del Giro 2020, Geraint Thomas, vincitore del Tour 2018, oltre a Daniel Martínez, Adam Yates e Carlos Rodríguez. Insomma, i granatieri possono giocarsi tanti carte per la classifica generale. Ma chi sarà il vero rivale di Roglic?

Geoghegan Hart e il magnifico Ganna: i migliori momenti del Giro 2020

Cofidis

71 Ion Izagirre,

72 Andre Carvalho,

73 Rubén Fernández,

74 Simon Geschke,

75 José Herrada,

76 Victor Lafay,

77 Thomas Champion,

Formazione che cercherà più i successi personali che la classifica generale. Lafay, Herrada e Izagirre sono già in rampa di lancio.

Carboni e Gavazzi ci provano, vince Lafay! Rivivi l'arrivo

Bora Hansgrohe

81 Emanuel Buchmann,

82 Felix Großschartner,

83 Sergio Higuita,

84 Lennard Kämna,

86 Aleksandr Vlasov,

87 Frederik Wandahl,

Anche la Bora Hansgrohe proverà a sfidare Roglic con il tris Buchmann, Vlasov, Higuita. Chi sarà il vero leader dei tre?

Higuita, stai attento! Grande rischio per il colombiano in discesa

BikeExchange Jayco

91 Lucas Hamilton,

92 Tsagbu Grmay,

93 Jesús David Peña,

94 Tanel Kangert,

95 Jack Bauer,

96 Nick Schultz,

97 Jan Maas,

Lucas Hamilton proverà a far classifica, almeno inizialmente. Caso mai si tenterà per le tappe. Stesso discorso lo farà anche Schultz.

TotalEnergies

101 Jérémy Gabot,

102 Fabien Doubey,

103 Fabien Grellier,

104 Alan Jousseaume,

105 Pierre Latour,

106 Cristián Rodríguez,

107 Alexis Vuillermoz,

TotalEnergies a caccia di successi con azioni dalla distanza di Pierre Latour e Alexis Vuillermoz.

Intermarché-Wanty Gobert

111 Kobe Goossens,

112 Quinten Hermans,

113 Julius Johansen,

114 Laurens Huys,

115 Hugo Page,

116 Kévin Van Melsen,

117 Théo Delacroix,

Formazione un po' diversa rispetto a quelle, molto più competitive, viste durante le Classiche del Nord. Fa il suo “debutto” in una corsa a tappe Quinten Hermans, dopo aver dedicato più di 4 mesi al ciclocross.

Assolo di Quinten Hermans, Iserbyt va ko questa volta

DSM

121 Romain Combaud,

122 Mark Donovan,

123 Leon Heinschke,

124 Andreas Leknessund,

125 Tim Naberman,

126 Florian Stork,

127 Martijn Tusveld,

La formazione tedesca arriva senza un capitano e con tante incognite. Motivo in più per essere sempre all'attacco.

Caja Rural-Seguros

131 Mikel Nieve,

132 Jonathan Lastra,

133 Julen Amezqueta,

134 Oluis Aular,

135 Fernando Barceló,

136 Jefferson Alveiro Cepeda,

137 Jokin Murguialday,

Si rivede Mikel Nieve in palcoscenici importanti. Cercherà una vittoria di tappa sostenuto da Lastra e Barceló.

Il forcing di Nieve sul Passo San Valentino: Yates vuole la tappa

AG2R Citroën

141 Clément Champoussin,

142 Felix Gall,

143 Paul Lapeira,

144 Aurélien Paret-Peintre,

145 Valentin Paret-Peintre,

146 Nicolas Prodhomme,

147 Andrea Vendrame,

Occasione per Champoussin per fare classifica, ma la squadra francese non perderà l'occasione di andare all'attacco con corridori del calibro di Paret-Peintre e Vendrame.

Colpaccio Barguil! Vlasov ko, Vendrame 5°: rivivi la volata

Israel-Premier Tech

151 Sebastian Berwick,

152 Alexander Cataford,

153 Alessandro De Marchi,

155 Hugo Houle,

156 James Piccoli,

157 Michael Woods,

C'è il nostro Alessandro De Marchi che cercherà un sussulto. C'è anche Michael Woods che sarà l'uomo di classifica della Israel.

De Marchi si prende la rosa! 2° dietro Dombrowski, rivivi l'arrivo

Groupama-FDJ

161 David Gaudu,

162 Bruno Armirail,

163 Ignatas Konovalovas,

164 Antoine Duchesne,

165 Rudy Molard,

166 Sébastien Reichenbach,

167 Anthony Roux,

Ritorno a tempo di record di Gaudu che dopo essersi infortunato alla Parigi-Nizza sembrava non potesse rientrare fino al mese di giugno.

Incidente Foss-Higuita: la spunta Gaudu, rivivi il finale

Burgos-BH

171 Ander Okamika,

172 Daniel Navarro,

173 Óscar Cabedo,

174 Victor Langellotti,

175 Ángel Madrazo,

176 Pelayo Sánchez,

177 Jetse Bol,

C'è Navarro che proverà qualche sparata, così come Ángel Madrazo che punterà senz'altro ad una tappa.

Capolavoro di Madrazo a Javalambre! Sua la prima salita, Superman Lopez si riprende la maglia

Trek Segafredo

181 Julien Bernard,

182 Tony Gallopin,

183 Gianluca Brambilla,

184 Kenny Elissonde,

185 Juan Pedro López,

186 Simon Pellaud,

187 Antwan Tolhoek,

Formazione che andrà all'attacco con corridori come Brambilla, Elissonde, Gallopin e López. C'è anche Pellaud, l'attaccante per eccellenza.

Numero straordinario di Brambilla: tappa e maglia

Euskaltel-Euskadi

191 Xabier Mikel Azparren,

192 Ibai Azurmendi,

193 Mikel Bizkarra,

194 Mikel Iturria,

195 Asier Etxeberria,

196 Gotzon Martín,

197 Xabier Isasa,

Itturia, Bizkarra e non solo. Siamo nei Paesi Baschi, a casa loro, e vorranno fare sicuramente bella figura.

Mikel Iturria vince dopo 25km di fuga, a Dantxarinea prima vittoria in carriera

Equipo Kern Pharma

201 Héctor Carretero,

202 Roger Adrià,

203 Jon Agirre,

204 Diego López,

205 Daniel Mendez,

206 Ibon Ruiz,

207 Igor Arrieta,

C'è Carretero che vuole mettersi in mostra dopo essere stato appiedato, a sorpresa, dalla Movistar. Sarà lui l'uomo di punta della Kern Pharma.

Carretero che combini? Prende la borraccia e la lancia contro l'ammiraglia

Education EasyPost

211 Rigoberto Uran,

212 Diego Andrés Camargo,

214 Ruben Guerreiro,

215 Mark Padun,

216 James Shaw,

217 Jonathan Klever Caicedo,

Rigoberto Uran sfiderà Roglic in salita, con il colombiano scortato da Caicedo e Guerreiro. Padun battitore libero.

Padun vince la crono finale: a Valverde la classifica

Lotto Soudal

221 Filippo Conca,

222 Steff Cras,

224 Sylvain Moniquet,

225 Viktor Verschaeve,

226 Harry Sweeny,

227 Maxim Van Gils,

Squadra che andrà all'attacco, come al suo solito. C'è anche il nostro Filippo Conca che vorrà mettersi in mostra prima del Giro.

Conca lancia la borraccia: occhio alla squalifica ma il bambino è contento

