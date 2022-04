Milan Vader durante la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi, Jumbo Visma è caduto finendo oltre il guardrail. Il neerlandese è stato subito trasportato all'ospedale di Bilbao in compagnia del medico sociale del team e - come rivelato dal quotidiano AD - le sue condizioni erano critiche all'ingresso nella struttura medica. Vader ha infatti riportato fratture multiple alle vertebre, alla clavicola e alla scapola. E gli sono stati subito impiantiti degli stent nell'arteria carotide. Una giornata no per le cadute e ritiri (ben 10 nell'ultima tappa), non ultimo quello di Lucas Hamilton, anche lui finito oltre il guardrail. Paura e preoccupazione perdurante la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi, vinta poi da Carlos Rodríguez . Durante una discesa, a 100 km dal traguardo, il corridore dellaè caduto finendo oltre il guardrail. Il neerlandese è stato subito trasportato all'ospedale di Bilbao in compagnia del medico sociale del team e - come rivelato dal quotidiano AD - le sue condizioni erano critiche all'ingresso nella struttura medica. Vader ha infatti riportato. E gli sono stati subito impiantiti degli stent nell'arteria carotide. Una giornata no per le cadute e ritiri (ben 10 nell'ultima tappa), non ultimo quello di

Vader è stato tenuto in anestesia per mantenere buone le funzioni cerebrali, la prima preoccupazione dell'equipe medica che si è occupata del corridore neerlandese. Entrato in condizioni critiche, ora i medici sono riusciti a stabilizzarlo.

