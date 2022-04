Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Vince Daniel Martinez di un'unghia, Ulissi e Alaphilippe beffati: rivivi la volata

GIRO DEI PAESI BASCHI - Per come si erano mosse Quick Step Alpha Vinyl e UAE Emirates sembrava essere tutta una sfida tra Alaphilippe e Ulissi al traguardo di Zamudio. Così è stato, ma da dietro si è intrufolato Daniel Martinez che è riuscito a battere tutti per pochi millimetri. Colpaccio del colombiano che con questa vittoria, e l'abbuono, sale in terza posizione nella generale.

00:02:29, un' ora fa