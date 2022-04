Mallabia, però, ci sarà il primo vero arrivo in salita, con una rampa che ricorda molto il Mur de Huy. Ci riproverà Alaphilippe a caccia per l'ennesima volta del bis Roglic che su Si comincia a fare sul serio al Giro dei Paesi Baschi. Non che prima avessimo scherzato considerando che fino ad oggi hanno vinto Roglic, Alaphilippe, Pello Bilbao e, nell'ultima tappa, Daniel Martínez . A, però, ci sarà il primo vero arrivo in salita, con una rampa che ricorda molto il. Ci riproveràa caccia per l'ennesima volta del bis dopo il successo di Viana ma, parlando del Mur de Huy, occhio proprio ache su quell'ascesa fece paura allo stesso campione del mondo nel 2021. E poi attendiamo un colpo di Adam Yates...

Dove e quando vedere la quinta tappa

Il percorso

Quasi 3500 metri di dislivello. 9 salite e 5 GPM e non è ancora la tappa regina. Ma questa volta avremo il primo arrivo in salita. Si parte subito con una salita al 5,7% e, dopo 27 km, avremo il primo GPM di giornata, quello di Paresi: 9 km al 3,4%. Niente di che, in realtà, fino a 65 km. Quando i corridori affronteranno il Bedarona, il Gontzagaraigana e il Trabakua. Salite non lunghe, ma con pendenze interessanti che metteranno fatica nelle gambe dei corridori. Dopo 113,5 km eccoci al primo passaggio a Mallabia, il primo costituirà un traguardo volante e si continuerà a salire. Siamo ormai nel circuito finale, con i corridori che affronteranno la salita di Karabieta: 6,7 km al 5,6%, ma con picco al 15%, a 13,1 km dall'arrivo. Poi il finale di nuovo a Mallabia. Salita di 5 km, ma sono particolarmente duri gli ultimi 600 metri al 10,5%, con picco al 16%. Chi vuole partire si faccia sotto...

Tutte le salite

-Al km 8,5 Morga Gane (No GPM): 4,1 km al 5,7%,

-Al km 27,1 Paresi (2a categoria): 9 km al 3,4%,

-Al km 61 Natxitua (No GPM): 3,2 km al 3,6%,

-Al km 65,8 Bedarona (3a categoria): 2,1 km al 7,1%,

-Al km 93,8 Gontzagaraigana (3a categoria): 2,6 km al 6,5%,

-Al km 104,5 Trabakua (3a categoria): 3,3 km al 7,1%,

-Al km 115,5 Mallabia (No GPM): 3 km al 5,6%,

-Al km 150,7 Karabieta (2a categoria): 6,7 km al 5,6%, con picco al 15%,

-Al km 163,8 Mallabia: 0,6 km al 10,5%, con picco al 16%,

I favoriti

Ci sarà sicuramente la fuga, ma è difficile che i big si facciano perdere questa occasione. Il finale duro e intenso potrà mettere in crisi qualcuno, anche se non c'è ancora margine per chiudere definitivamente la classifica. Intanto Roglic e Alaphilippe ci proveranno, in quelle che sono le loro salite. E ci aspettiamo sicuramente un colpo da Adam Yates che deve ancora recuperare quanto perso a cronometro.

In seconda fila, comunque, occhio a Daniel Martínez che non si accontenterà della vittoria a Zamudio. Anzi, il fatto che si sia issato al 3° posto della classifica dà una possibilità alla Ineos Grenadiers di giocarsi il discorso della doppia carta. Ci proveranno anche Enric Mas e Aleksandr Vlasov. Ci sono sempre stati in questi giorni, anche se non sembravano però essere i migliori del lotto. Che si siano risparmiati per questo appuntamento?

Qualche metro più dietro Evenepoel. Magari sbaraglierà la concorrenza, ma il belga ha fatto vedere di essere un po' in difficoltà sulle salite ripide. Ma se non avrà sofferto durante la giornata, anche lui proverà a dare una botta per prendere la maglia a Roglic.

Roglic, Adam Yates, Alaphilippe *****

Vlasov, Daniel Martínez, Enric Mas ****

Evenepoel, Ulissi, Vingegaard, Gaudu, Pello Bilbao ***

Soler, Mäder, Vansevenant, Lafay, Brambilla, De Marchi, Iturria **

Woods, Formolo, Kämna, Nieve, Lastra, Bizkarra, Carretero, Uran, Dani Navarro *

Info utili

-Orario di partenza: 13.24,

-Orario d'arrivo: tra le 17.18 e le 17.42,

-Lunghezza: 163,8 km,

-Dislivello: 3485 metri,

-GPM: 5,

