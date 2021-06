Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) coglie il suo primo successo post incidente al Giro di Lombardia 2020. L’enfant prodige belga, infatti, oggi si è imposto nella seconda tappa del Giro del Belgio 2021, una cronometro di undici chilometri che si snodava tra le strade di Knokke-Heist. Evenepoel ha battuto per appena due secondi il suo compagno di squadra Yves Lampaert. E’ arrivato molto più staccato, invece, il terzo di giornata, vale a dire il neozelandese Finn Fisher-Black (Jumbo-Visma), che ha accusato un distacco di 18″.

A Evenepoel sono bastati appena venti giorni di gara per ritrovare il successo. Il belga non è ancora tornato il corridore ammirato prima dell’infortunio, come ci conferma il fatto che ha sconfitto di misura un cronoman bravo, ma non fenomenale, quale Lampaert. Ad ogni modo, i segnali, in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, sono indubbiamente positivi. Remco potrà crescere molto nel prossimo mese e presentarsi in ottima forma ai Giochi.

Tour de Suisse Carapaz si prende la maglia battendo Fuglsang: rivivi l'arrivo UN' ORA FA

Con questo successo, inoltre, il belga, che già era il leader della classifica generale, fa un ulteriore passo verso il successo finale. Ora Evenepoel ha un vantaggio consistente su tutti gli inseguitori e deve solamente evitare cadute e altri imprevisti. Da qui alla fine della corsa, resta solamente una tappa impegnativa, la Hamoir-Hamoir di sabato. Stante quanto si è visto in questi primi due giorni, però, è più facile che sia Evenepoel a staccare nuovamente gli avversari tra due dì piuttosto che qualcuno riesca a levarsi di ruota l’enfant prodige fiammingo.

Domani, invece, è in programma la Gingelom-Scherpenheuvel-Zichem di 174,4 chilometri. Si tratta di una frazione adatta alle ruote veloci benché, poco prima del traguardo, vi sia un muro che può servire da punto d’appoggio per eventuali attaccanti. Il grande favorito per il successo, dato il finale tortuoso di cui sopra, non può che essere l’australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal).

Remco Evenepoel, la caduta è terribile: salto mortale e volo giù dal dirupo

Tour de Suisse Chaves va fuori strada, il vialetto di una casa lo salva 2 ORE FA