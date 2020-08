Dal nostro partner OAsport.it

Mattia Cattaneo, caduto nel corso del Giro dell’Emilia, si è fratturato una vertebra e, secondo quanto riportato da Cycling News, dovrà stare fermo tra le sei e le otto settimane prima di tornare a pedalare. Il ciclista della Deceuninck-QuickStep non sarà sottoposto ad intervento chirurgico.

La frattura verrà trattata in modo conservativo, dunque non sarà necessario che il ciclista finisca sotto i ferri. La caduta è avvenuta nel corso della gara di ieri, a circa 35 km dal traguardo, quando Cattaneo ha colpito un sasso in mezzo alla strada con la ruota anteriore, perdendo l’equilibrio e sbattendo contro il guardrail.

Periodo non certo fortunato per la Deceuninck-QuickStep, dato che questo è soltanto l’ultimo infortunio della serie, dopo quelli del velocista neerlandese Fabio Jakobsen, che ha rischiato la vita al Tour de Pologne, e di Remco Evenepoel, che si è fratturato il bacino durante Il Lombardia.

