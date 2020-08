Vincenzo Nibali - Giro dell'Emilia 2020 - Imago pub not in FRAxNED

Dal nostro partner OAsport.it

Vincenzo Nibali ha concluso il Giro dell’Emilia col 7° posto dopo aver perso l'attimo sullo scatto di Vlasov. Lo Squalo è rimasto nel gruppetto dei migliori, è stato protagonista insieme al compagno di squadra Giulio Ciccone, ma non è riuscito a piazzare la zampata per provare a vincere sul San Luca. Il siciliano ha più volte tentato l’allungo, non riuscendo però ad andare via. C'è rammarico per il risultato, con Nibali che voleva riscattare il Lombardia finito a causa di un crampo.

È un altro risultato che dobbiamo accettare e guardare avanti. Sono passati solo due giorni dal Lombardia ed era difficile poter pensare di vedere qualche cambiamento. Oggi era una corsa dura e molto tirata, nella quale si è confermata chi sta meglio in questo momento. Ci manca ancora qualcosa per esser competitivi al 100%. Oggi eravamo nella lotta per ottenere un risultato di prestigio fino alla fine, ma ci manca ancora qualcosa per lottare per la vittoria. Dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita. [Vincenzo Nibali a fine giornata]

Giro dell'Emilia Nessuno riesce a fermare più Vlasov: al russo il Giro dell'Emilia, Ulissi 3°, Nibali 7° DA 5 ORE

Ora Nibali affronterà la sua prima corsa a tappe dal restart, con la Tirreno-Adriatico che comincerà il 7 settembre. Poi, nell'ordine, Giro della Toscana, Coppa Sabatini e Giro dell'Appennino prima di disputare il Giro d'Italia (dal 3 al 25 ottobre).

Play Icon WATCH Nibali: "Ho attaccato troppo presto, favorendo Alaphilippe e van Aert. Lombardia? Vediamo" 00:01:15

Il Lombardia Vincenzo Nibali: "Alcuni corridori vanno più forte di noi, dobbiamo accettarlo" 15/08/2020 A 22:00