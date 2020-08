Dal nostro partner OAsport.it

Parla russo l’edizione numero 103 del Giro dell’Emilia che si è conclusa al Santuario del San Luca con l'assolo di Aleksandr Vlasov che dimostra una grandissima condizione dopo il successo alla Mont Ventoux Challenge e il podio al Giro di Lombardia. Niente da fare per Bagioli che aveva provato a tenere le sue ruote nel km finale, niente da fare anche per gli uomini Trek con Nibali, Ciccone e Brambilla che si sono piazzati tra i primi 10 senza, però, lottare per la vittoria.

L'ordine d'arrivo

Corridore Squadra Tempo 1. Aleksandr VLASOV Astana 4h59'38'' 2. João ALMEIDA Deceuninck-Quick Step +9'' 3. Diego ULISSI UAE Emirates Team +18'' 4. Eddie DUNBAR Team Ineos +21'' 5. Andrea BAGIOLI Deceuninck-Quick Step +24'' 6. Jakob FUGLSANG Astana +29'' 7. Vincenzo NIBALI Trek-Segafredo +1'32'' 8. Giulio CICCONE Trek-Segafredo +1'32'' 9. Giovanni VISCONTI Vini Zabù-KTM +2'41'' 10. Gianluca BRAMBILLA Trek-Segafredo +2'41''

Cronaca

Una prima ora di corsa a velocità altissime, nella quale non si è formata la fuga giusta che è andata via solo dopo circa 50 km. Otto uomini al comando: Wyss (NTT), Visconti e Garosio (Vini Zabu-KTM), Walsleben (Alpecin-Finix), Senni (Bardiani), Dopchie (Bingoal), Quiroz (Colombia) e Puccioni (Work Service) hanno provato l'attacco. Il gruppo, guidato dall’Astana, ha lasciato un margine molto ampio agli attaccanti, oltre 6′ fino all’entrata nel circuito del San Luca, da percorrere quattro volte. Molto attiva la coppia della Vini Zabù formata da Visconti e Garosio, ma alla terzultima scalata di giornata la Deceuninck Quick-Step si è mossa prima con Bagioli e poi con João Almeida che è andato all’attacco, raggiungendo e scavalcando in solitaria i fuggitivi.

Il plotone, formato da una decina di uomini tra i quali Fuglsang e Nibali, ha scollinato al suono della campana dell’ultimo giro a 35” dal portoghese, con Trek-Segafredo ed Astana a dettare il ritmo. Poco prima dell’ultimo km, su pendenze micidiali, a sorpresa si è mosso Vlasov con alla ruota Andrea Bagioli: l’azzurro non è riuscito a tenere il passo del russo che in poco tempo si è riportato sul battistrada, lanciandosi verso la vittoria. Beffa finale per Almeida, secondo sul traguardo, mentre terzo è giunto Diego Ulissi. Niente da fare per Nibali che non ha avuto il colpo di pedale giusto nella scalata conclusiva.

