L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Primoz Roglic 4h54'26'' 2. João Almeida +3'' 3. Michael Woods +5'' 4. Adam Yates +9'' 5. Remco Evenepoel +28'' 6. Daniel Martin +1'23' 7. Bauke Mollema +1'45'' 8. Diego Ulissi +1'46'' 9. Ben Hermans +1'50'' 10. Nairo Quintana +1'59''

Cronaca

Parte la classica fuga con all'attacco Schelling (Bora Hansgrohe), Tesfatsion (Androni Giocattoli Sidermec), Garosio e Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè), Davide Bais (Eolo Kometa), Schneiter (Vini Zabù), Milesi (Beltrami TSA-Tre Colli), Baseggio (General Store Essegibi F.lli Curia) e Wright (Mg.k Vis). I 9 al comando guadagnano 4 minuti sul gruppo gestito dalla Jumbo Visma di Roglic e Vingegaard e dall'Education Nippo di Hugh Carthy e Uran. Restano in un primo momento guardinghe la UAE Emirates di Ulissi e Pogacar e la Deceuninck Quick Step di João Almeida e Evenepoel.

All'ingresso del circuito del San Luca, però, si comincia a far sul serio e il vantaggio dei fuggitivi viene sgretolato già al primo passaggio. Attaccanti ripresi e si forma subito il gruppo dal quale spunterà il vincitore: ci sono proprio Evenepoel e João Almeida (Deceuninck Quick Step), Champoussin (AG2R Citroën), Adam Yates (Ineos Grenadiers), Woods (Israel Start-Up Nation), Vingegaard e Roglic (Jumbo Visma). A sorpresa, però, mancano gli altri favoriti. Nessuno dell'Education Nippo si inserisce, resta attardato Mollema e anche gli UAE Emirates falliscono l'inserimento nell'azione decisiva. Ulissi prova a riportare tutti sotto, ma non riesce nel suo intento, con Pogacar che non lancia buoni segnali in vista del Giro di Lombardia. Da quel momento comincia una corsa ad eliminazione con scatti a ripetizione di Evenepoel e Almeida, sul San Luca, che provano ad assottigliare il gruppo di testa.

Da dietro prova a rientrare Kruijswijk, con la Jumbo che avrebbe addirittura tre uomini a giocarsi la gara, ma i Deceuninck Quick Step riescono a fare corsa dura per evitare rientri da dietro (ci aveva provato anche Daniel Martin). Anzi, nella morsa di Evenepoel e João Almeida ci finisce Vingegaard che a furia di rispondere si stacca in discesa, lasciando Roglic da solo. Evenepoel sembra mettersi a disposizione di Almeida che se la lotta con Woods, Adam Yates e Roglic, ma sull'ultima salita si guardano tutti. Prova ad approfittarne, a questo punto, proprio Evenepoel, ma Roglic risponde presente e sfrutta questa azione per partire a sua volta. Prova a inseguirlo Almeida, ma contro lo sloveno - su queste salite - non c'è nulla da fare. Roglic domina e vince il Giro dell'Emilia per la seconda volta in carriera. Al Giro di Lombardia sarà il favorito numero 1.

