Non sarà il Mondiale, che è stato ricco di rimpianti per lei, ma un’ultima soddisfazione in questa stagione se la toglie Elisa Longo Borghini. L’azzurra si impone sul San Luca: è sua la nona edizione del Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite. Per l’ex campionessa d’Italia questa è la terza affermazione nella corsa emiliana: in precedenza era arrivata la bellissima doppietta tra il 2015 e il 2016. Il tutto ovviamente si è deciso sull’ascesa conclusiva, ormai storica: ultimo chilometro eccezionale per l’atleta della Trek-Segafredo che è riuscita ad imporsi nettamente. Battute Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB) e Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ). Mentre quarta è la cubana Arlenis Sierra (Movistar Team).

